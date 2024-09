Comunicato stampa 29.09.2024

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 29 settembre 2024

COMUNICATO STAMPA

SORPRESO A RUBARE UNA BICICLETTA, VIENE ARRESTATO PER AVER MINACCIATO E PROCURATO LESIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA Dl STATO INTERVENUTO PER LA DENUNCIA.

È successo nel pomeriggio di giovedì 26 settembre u.s., a Riccione, nel centralissimo Viale Ceccarini, quando l’uomo è stato fermato da una pattuglia della mentre si accingeva a nascondere dietro una siepe una bicicletta che aveva poco prima sottratto a una donna.

Portato in caserma per la stesura degli atti di rito, l’uomo ha accusato un malore: è stato subito attivato il 118 che lo ha portato all’Ospedale cittadino per le cure del caso, sempre sotto l’attenta vigilanza della pattuglia.