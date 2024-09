AUN 30 SETTEMBRE 2024 (pag.3)

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 ALL’ATTENZIONE DELLE REDAZIONI///

(agenzia umbria notizie)

Asterurb 31

Domani 1 ottobre (ore 9.30) inaugurazione sede della Regione in

via Saffi a Terni

(aun) – Perugia, 30 sett. 024 – In occasione della conclusione dei

lavori, si terrà domani martedì 1 ottobre alle ore 9.30, presso

l’edificio regionale di via Saffi a Terni, una cerimonia di

inaugurazione dell’immobile, futura sede ternana degli uffici

della Giunta regionale.

Red/nnn

LE REDAZIONI SONO INVITATE A PARTECIPARE///