(ARC) Polizia locale: Roberti, tassello fondamentale della sicurezza Fvg

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 Udine, 30 set – “La cerimonia di oggi ? importante perch?

ricordiamo il passato, la fondazione del Corpo di polizia, ma

anche perch? ci permette di riflettere sul presente e sul futuro.

Per il presente parla pi? di tutto l’immagine delle

rappresentanze della Polizia unite e presenti qui oggi assieme

alla Prefettura: nata 158 anni fa con altri compiti, la Polizia

locale ?, infatti, oggi un tassello fondamentale per la garanzia

di sicurezza nei confronti dei cittadini. Ma, appunto, un

tassello di un mosaico le cui tessere devono, tutte insieme e con

la regia delle istituzioni, lavorare per non far mancare il senso

di sicurezza alle nostre comunit?”.

Lo ha sottolineato l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo

Roberti alla cerimonia nella Loggia del Lionello di Udine per i

158 anni della Polizia locale, rivolgendo il suo primo saluto

alla Medaglia d’oro al Valor militare Paola De Din, intervenuta

alla cerimonia alla presenza – tra gli altri – del sindaco

Alberto Felice De Toni, del comandante Eros Del Longo e del

presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin.

“Risorse importanti sono state dedicate dalla Regione alla

sicurezza – ha ricordato Roberti -. Il Programma sicurezza ha

previsto nel 2024 6,5 milioni di euro a cui si sono aggiunti

fondi che raggiungono complessivamente i 21 milioni di euro: uno

sforzo ingente per comuni, privati, Camera di commercio, polizia