+++AGGIORNAMENTO+++ PUGLIA, ANAS: PER TENTATA RAPINA A UN PORTAVALORI, TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA STATALE 16 “ADRIATICA” A BARLETTA

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 PUGLIA, ANAS: PER TENTATA RAPINA A UN PORTAVALORI, TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA STATALE 16 “ADRIATICA” A BARLETTA

Bari, 30 settembre 2024

A seguito di una tentata rapina a un portavalori, la strada statale 16 “Adriatica” è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 736,000 al km 742,200, a Barletta. Il traffico è deviato in loco.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.