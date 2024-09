(ACON) MONTAGNA. MORETTI-MENTIL (PD): NOSTRO OBIETTIVO TUTELARE TERRITORI

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

Trieste, 30 set

causati dal riparto ai Comuni montani dei profitti derivanti

dalle concessioni idroelettriche erano stati evidenziati dal Pd

fin dall’iter di approvazione della legge. L’obiettivo ? sempre

stato la tutela del territorio, il resto ? sterile e inutile

propaganda, ben lontana dal merito della questione”.

Lo affermano, in una nota, i consiglieri regionali Diego Moretti

e Massimo Mentil (Pd) replicando alle dichiarazioni del

consigliere regionale Stefano Mazzolini riguardo al trasferimento

ai Comuni montani dei proventi provenienti dalle concessioni

idroelettriche.

“Dispiace che il collega Mazzolini – continuano Moretti e Mentil

-, come succede spesso, anzich? entrare nel merito del tema

trattato, ricorra alla tiritera, ipocrita e falsa, accusando chi

c’era prima. A questa non risponderemo, tanto ? strumentale e

inutilmente polemica. D’altronde ? noto che Mazzolini segua assai

poco i lavori consiliari e l’iter di formazione delle leggi, pi?

preoccupato di postare foto e selfie sui social, che di compiere

il ruolo di consigliere regionale”.

A Mazzolini, i dem ricordano che “durante tutto l’esame della

legge regionale sull’idroelettrico come gruppo Pd (sia con il

relatore Conficoni, sia con Enzo Marsilio) con specifiche

proposte di emendamento, avevamo posto la necessit? di aumentare,

nel riparto dei canoni concessori, la percentuale a favore della

Comunit? di montagna rispetto ai singoli Comuni, proprio per

favorire e privilegiare i progetti di area vasta ed evitare

squilibri e diseguaglianze nei bilanci dei Comuni”.

“Lo stesso avevano detto, nelle audizioni sulla norma e nei

successivi incontri con l’assessore Scoccimarro, l’allora sindaco

di Paluzza, Mentil e il presidente della Comunit? di montagna e

sindaco di Ravascletto, Ermes De Crignis. Forse Mazzolini o non

ricorda o, se c’era, dormiva. Continueremo nella battaglia a

favore del territorio, ? una questione di giustizia. Al vice

sindaco di Cavazzo Carnico, invece, diciamo che molto volentieri

andremo a trovarlo – concludono gli esponenti delle Opposizioni –

per confrontarci sulle proposte migliorative della legge: le due

questioni che abbiamo sollevato non sono affatto in

contraddizione”.

