Rinnovo consiglio provinciale, i voti delle liste

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 Concluso lo spoglio in via Gramsci. Affluenza all’82,3 per cento

Consiglio provinciale, i voti ponderati delle liste

PESARO – Si è concluso lo spoglio delle schede per l’elezione dei 12 consiglieri della

Provincia di Pesaro e Urbino. Alla lista ‘La Casa dei Comuni. Provinciali 2024’ vanno

42050 voti ponderati. Alla lista ‘La Nuova Provincia.Pu’ vanno 48946 voti ponderati.

Nella giornata di domani è prevista la ripartizione ufficiale dei seggi e la proclamazione

degli eletti. Hanno votato 540 amministratori su 656 aventi diritto. Affluenza all’82,3 per

cento (alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale del 18 dicembre 2021

l’affluenza era stata del 74.4 per cento).