PROSECCO CYCLING, LA CARICA DEI 2700 IN UNA DOMENICA DAL SAPORE MONDIALE | Comunicato Stampa

PROSECCO CYCLING, LA CARICA DEI 2700 IN UNA

DOMENICA DAL SAPORE MONDIALE

Appassionati da 26 nazioni e tre continenti per celebrare l’evento che anche quest’anno ha

coniugato in grande stile ciclismo e territorio. Il sindaco Fregonese: “Edizione da record”.

Giancarlo Moretti Polegato (Villa Sandi): “Ogni anno un’emozione nuova”. In prima fila alla

partenza anche Claudio “El Diablo” Chiappucci e Fausto Pinarello. L’organizzatore: “Nessuno

come noi”

Il mondo in una bici. Tutti a pedalare tra le colline ricamate da vigneti, in una domenica di sole,

passione e (dolce) fatica. Prosecco Cycling è questa: un brindisi che non finisce mai, lo stile di un

evento che sfida il tempo. Ventuno edizioni, ed è sempre come la prima volta.

In 2700, questa mattina, hanno partecipato all’attesa passerella tra le colline dell’Unesco. Un mondo in

bicicletta con 26 nazioni e tre continenti (Europa, America e Oceania) rappresentati in Piazza Marconi

a Valdobbiadene. Un evento a tutto tondo, in cui la passione per la bicicletta, libera dai vincoli di un

esasperato agonismo, diventa volano per la valorizzazione del territorio, vetrina per la promozione di

prodotti tipici, l’emozione di panorami che ogni volta offrono sensazioni diverse.

Prosecco Cycling è tutto questo, e molto di più. Uno sguardo rilassato sul mondo, da un osservatorio

speciale come quello delle colline Unesco. Senza dimenticare l’impegno – condiviso con gli

organizzatori del TD Five Boro Bike Tour di New York, del Cape Town Cycle Tour e della RBC

GranFondo Whistler di Vancouver, tre fra gli eventi cicloamatoriali più partecipati al mondo – per le

buone pratiche finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente.

Per Giancarlo Moretti Polegato, accompagnato dalla moglie Augusta, l’entusiasmo è quello della

prima volta, anche se il presidente di Villa Sandi è un assiduo frequentatore della Prosecco Cycling:

“Ogni anno è un’emozione nuova. Pedalare tra queste colline è una gioia immensa. Il nostro territorio,

per quanto noto, ha ancora bisogno di farsi conoscere nel mondo e la Prosecco Cycling, da questo

punto di vista, ha molti meriti”.

Al suo fianco, per il primo brindisi di giornata, Fausto Pinarello: “P come Prosecco Cycling e P come

Pinarello – ha detto il presidente di Cicli Pinarello -. Con la Prosecco Cycling abbiamo alle spalle un

lungo percorso comune, sin da quando è nata la nostra granfondo, e da quest’anno ci siamo

ulteriormente avvicinati diventando partner di un evento che rappresenta una realtà importante in un

territorio sempre più centrale per il ciclismo”.

Applaudito anche Claudio “El Diablo” Chiappucci: “Ho perso il conto delle mie partecipazioni alla

Prosecco Cycling. La festa inizia alla fine? Sì, perché qui gli ultimi sono protagonisti come i primi, ma in

realtà stiamo festeggiando da giorni…”.

Il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, in fascia tricolore, fa gli onori di casa: “Per la

Prosecco Cycling è un’edizione da record. Lo dicono i numeri, ma non solo. La Prosecco Cycling si è

ritagliata uno spazio tra gli eventi più significativi a livello internazionale, grazie all’esperienza di chi la

organizza, alla bellezza dei luoghi e all’impegno verso la sostenibilità ambientale”. Intervenuto anche

Franco Adami, presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG:

“Tremila produttori, 190 cantine, ottomila ettari di vigneti: chi pedala oggi metterà lo stesso sudore, la

stessa fatica, la stessa passione di lavora tra queste colline. Noi aspettiamo tutti”.

Alle 8.30 in punto, lo start. Un’apoteosi. Coriandoli. Il tricolore disegnato in cielo dal triplano della

Jonathan Collection. Il “Nessun dorma” di Luciano Pavarotti, la colonna sonora che accompagna le

prime pedalate, già in leggera salita, per lasciarsi alle spalle Piazza Marconi. E poi, subito, “Volare”. La

colonna sonora ideale di una domenica indimenticabile. Nel gruppo anche i partecipanti al Prosecco

Cycling Gravel Contest, la corsa su strade bianche che anche quest’anno, per la terza volta, su un

tragitto ridotto di 71 km, ha accompagnato la tradizionale prova su asfalto.

Tutti insieme, ma senza fretta. Perché alla Prosecco Cycling, dove da tempo è favorita la

partecipazione delle bici a pedalata assistita e i partecipanti non hanno neppure il numero appeso

alla bici (“Solo il nome, perché da noi nessuno è un numero”, spiegano gli organizzatori), la lentezza

non è una debolezza, ma una virtù. Chiedere, per conferma, a chi, in cima all’iconico Muro di Ca’ del

Poggio, si è fermato, piede a terra, per onorare il classico ristoro con Prosecco e scampi: ne sono

stati serviti 250 kg. Quasi nessuno, nel perfetto spirito della Prosecco Cycling, ha tirato dritto. Idem per

le altre soste gourmet: a Refrontolo e a Falzé di Piave, dov’è stato addirittura servito il classico spiedo

dell’Alta Marca.

Nel gruppo, mai troppo veloce, festa doppia per 12 atleti, nove uomini e tre donne: Giovanni Pietribiasi

(Panozzo; Junior), Giulio Pelucca (MrBike Team; Senior 1), Matthias Mayr (Senior 2), Daniele

Reghellin (Asd San Vito di Leguzzano; Veterani 1), Sergio Gianola (Comola Bikaffe 36; Veterani 2),

Davide Ferrari (Asd Argon 18 Hicari Team Max; Gentleman 1), Giuseppe Bovo (S.C. Formigosa;

Gentleman 2), Gabriele Guarini (New MT Bike; Super Gentleman 1 ), Antonio Villa (Asd Bindella;

Super Gentleman 2), Giorgia Bandini (Pink Wawe Team; Women 1), Federica Baldassatici (Team

Stefan; Women 2), Gloria Gandini (Asd America Sport; Women 3). Sono loro i vincitori di categoria

della particolare sfida basata sul tempo di percorrenza di tre salite cronometrate (Zuel di Qua, Ca’ del

Poggio e Collalto) che i partecipanti alla Prosecco Cycling hanno incontrato lungo i 100 km di un

percorso spettacolare, con 1400 metri di dislivello, che ha toccato i 15 Comuni della Docg.

Con il suo agonismo divertente e mai banale, Prosecco Cycling è anche l’esaltazione del perfetto

spirito di squadra. I modenesi del Gs Sportissimo, come già l’anno scorso, si sono imposti nella

speciale classifica a squadre che ha premiato la squadra capace di piazzare sul traguardo più atleti

nell’arco di 30”: ben 56 i ciclisti arrivati in gruppo. Alle loro spalle CIA Treviso (43) e il Team Armistizio

(38).

Il Team Tartaruga, a dispetto del nome, si è aggiudicato la classifica “Fun Team”, riservata alle

squadre più veloci che sono riuscite a piazzare sul traguardo almeno cinque ciclisti nell’arco di 30”.

Giunta sulla linea d’arrivo in 2h13’19” (tempo del quinto classificato della squadra), il Team Tartaruga

ha conquistato il gradino più alto del podio con Michele Pastro, Stefano Battiston, Fabiana Ugotti,

Cristian Parisotto e Mattia Gemin. Argento per il Gruppo Ciclistico Arcade (2h17’16”) e bronzo per il

Bike Team Fontanelle (2h18’30).

Una domenica indimenticabile anche per Peter Pellicano, arrivato da Main Beach, Queensland,

Australia, premiato come ciclista proveniente da più lontano, e per i veneziani del MTB Mania Team,

autori di una coreografia tutta all’insegna del tricolore, a cui è stato assegnato il riconoscimento

We2gether Team.

Due premi speciali, infine, per gli estoni del Tartu Team, vincitore della classifica Maglia Nera, come

squadra più lenta sulle tre salite cronometrate, e anche ultima arrivata sul traguardo di Piazza Marconi,

dove ha trovato una grande torta, l’abbraccio del sindaco Fregonese e tanti applausi. Perché alla

Prosecco Cycling sono tutti davvero vincitori. E chi arriva ultimo, lo è anche un po’ di più.

Conclusa la corsa, appuntamento a Villa dei Cedri, dove i ciclisti, a proposito da valorizzazione dei

prodotti del territorio, sono stati accolti dalla degustazione del tiramisù, un momento di assoluta

dolcezza dedicato al dessert trevigiano per eccellenza, accompagnato dall’immancabile bicchiere di