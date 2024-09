INTERVISTA DEL PRESIDENTE ROCCA AL CORRIERE DI VITERBO

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

VITERBO, PRESIDENTE ROCCA: È ORA DI FARE CHIAREZZA

SU EOLICO E SCORIE NUCLEARI NELLA TUSCIA

Roma, 29 settembre 2024 – «È ora di fare chiarezza, una volta per tutte, sulla questione dell’eolico e delle scorie nucleari. Nel maggio dello scorso anno abbiamo approvato in Giunta la delibera 1712023 che pone criteri molto restrittivi per la realizzazione dei nuovi impianti, salvaguardando questo territorio. Già dalla campagna elettorale ho potuto verificare, grazie al lavoro sul campo di figure che per anni si sono battute su questi temi, quanto il territorio della Tuscia, un patrimonio di straordinaria bellezza ambientale, paesaggistica e culturale, fosse negli anni divenuto sede incontrollata di impianti fotovoltaici. In questa provincia ci sono 69 impianti che si estendono in oltre 3mila ettari. Il 78% di essi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili del Lazio si trova proprio nella Tuscia, una evidente sproporzione. Sia chiaro, la Regione Lazio non è contro le nuove fonti energetiche ma ci vuole misura, non possiamo accettare la devastazione del paesaggio e della bellezza». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervistato dal Corriere di Viterbo nell’edizione di oggi, 29 settembre 2024.

VITERBO, PRESIDENTE ROCCA: FERMATO LO SCEMPIO DELLE RINNOVABILI, A DIFFERENZA DELL’AMMINISTRAZIONE ZINGARETTI

Roma, 29 settembre 2024 – «Quello che posso garantire, atti alla mano, ai cittadini della Tuscia è che la Giunta da me presieduta ha posto fine a questo scempio. Ci sono i numeri a dimostrarlo: dal 2018 al 2022, quindi durante l’Amministrazione guidata da Nicola Zingaretti sono stati autorizzati 92 impianti fotovoltaici su altrettante richieste inoltrate alla Regione Lazio: una media di 25 richieste all’anno. Dopo l’intervento della delibera 171 del maggio 2023 la Regione ha ricevuto 4 richieste, di cui solo una autorizzata perché collocata in area idonea, ovvero in zone dismesse e a basso impatto paesaggistico. Nessuna pala eolica di dimensioni industriali è stata autorizzata dalla nostra amministrazione», ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante l’intervista al Corriere di Viterbo.

«Abbiamo espresso parere negativo anche a tutte le 9 richieste di autorizzazione inoltrate al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Credo che le differenze si misurino nei numeri delle autorizzazioni. Il metodo con il quale abbiamo affrontato il tema delle rinnovabili e della difesa del territorio è chiaramente contro ogni tentativo di speculazione», ha spiegato il presidente della Regione Lazio.

NUCLEARE, PRESIDENTE ROCCA: LA TUSCIA NON SARÀ LA DISCARICA D’ITALIA, COMBATTEREMO FINO ALLA FINE

Roma, 29 settembre 2024 – «Quello del deposito delle scorie nucleari è un tema a cui tengo particolarmente, perché credo che non sia solo un fatto di tutela del territorio, di salvaguardia dell’ambiente e difesa paesaggistica e storica, ma di rispetto per le comunità locali della Tuscia che non possono continuare ad essere i destinatari di scelte calate dall’alto. Lo ripeto, come già detto nei giorni scorsi, esprimendo solidarietà ai comitati e alle amministrazioni che si sono ritrovate nell’iniziativa di Canino: non se ne parla proprio! Il Viterbese ha già pagato un prezzo altissimo. È stato abbandonato dalla giunta Zingaretti». Lo ha detto il presidente Francesco Rocca, nell’intervista pubblicata dal Corriere di Viterbo.

«L’unica discarica presente è quella di Viterbo – ha spiegato il presidente Francesco Rocca – Noi faremo tutto quello che è in nostro potere e previsto dalla legge per impedire che le scorie radioattive possano arrivare sul vostro territorio. In questi mesi ho avuto l’opportunità di incontrare i rappresentanti dei comitati locali e insieme al Capogruppo Daniele Sabatini, alla compianta Valentina Paterna, a Giulio Zelli che le è succeduto e agli amministratori locali, approfondendo una problematica estremamente delicata. Il lavoro fatto fino ad oggi è encomiabile e ha permesso alla Regione Lazio di costituirsi, per la prima volta, nel ricorso al Tar intentato dalla Provincia di Viterbo e dai Comitati».

«Resteremo al fianco delle comunità per scongiurare che nella Tuscia venga collocato l’impianto di stoccaggio delle scorie. È un impegno che prendo personalmente con una comunità straordinaria che esprime personalità impegnate in prima persona su questi temi, come la Consigliera Comunale di Viterbo, Luisa Ciambella che mi fornisce sempre preziosi e utili consigli. Non intendo in alcun modo deludere la fiducia dei cittadini viterbesi», ha continuato il Presidente.

«L’ho già detto: noi siamo fermamente convinti che difendere il paesaggio sia un dovere per chi amministra una comunità importante come questa. È ovvio che tutelare la bellezza non significa negare lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili. Le due cose non devono essere messe in contrapposizione. L’orizzonte della buona politica è proprio quella di contemperare ed armonizzare i diversi interessi, non venendo mai meno alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente in cui vivono e lavorano i cittadini. Siamo in linea con gli obiettivi che ci fissa l’Unione Europa e rispetteremo con puntualità il cronoprogramma UE dell’Agenda 2030», ha concluso il presidente, Francesco Rocca.