29 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 Decreto Omnibus, Calandrini (FdI): “Conclusi i lavori in Commissione Bilancio, soddisfazione per il lavoro svolto”

“Si sono conclusi oggi i lavori in Commissione Bilancio sul Decreto Omnibus, un passaggio fondamentale che ci permetterà di procedere già da domani con la discussione generale in Aula, e martedì con il voto, garantendo così il rispetto dei tempi per la conversione del decreto. La Commissione ha lavorato anche nella giornata di domenica, dimostrando impegno e senso di responsabilità da parte di tutti i componenti. Esprimo soddisfazione per il contributo proattivo dei membri della Commissione, che ha permesso di portare a termine in tempi rapidi un lavoro complesso e articolato. Tra gli emendamenti approvati, sottolineo con particolare soddisfazione il cosiddetto ‘bonus Befana’, che rappresenta un sostegno concreto per le famiglie, e l’emendamento sul ‘ravvedimento concordato’, uno strumento importante per rafforzare la compliance fiscale e incentivare il dialogo tra contribuenti e amministrazione. Ringrazio tutti i senatori che hanno partecipato ai lavori per il loro impegno e per la capacità di affrontare con serietà e responsabilità le sfide poste da questo decreto, che contiene misure fondamentali per il Paese.”

Così in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio

