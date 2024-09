(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 Nota Stampa

Da lunedì 30 settembre partono i lavori di asfaltatura della Sp83 e della nuova ciclabile che unisce Noventa a San Donà

La Città metropolitana annuncia che da lunedì 30 settembre avranno inizio le asfaltature di alcuni tratti della Strada Provinciale 83 in Comune di Noventa di Piave che nei giorni seguenti comprenderanno anche il tratto di pista ciclabile concluso da poco che unisce i comuni di Noventa e San Donà di Piave. La parte interessata dai lavori che prendono il via l’inizio della prossima settimana parte dall’attraversamento pedonale fronte chiesa fino a via Galilei in direzione Romanziol.

“L’intervento rientra in quelli programmati dalla Città metropolitana e concordati con i comuni – spiega Paolino D’Anna, consigliere metropolitano delegato ai lavori pubblici – . Il percorso ciclopedonale da poco concluso si colloca sul lato ovest di via Roma collegando il centro di Noventa di Piave con il percorso ciclabile esistente lungo la stessa Strada provinciale in Comune di San Donà di Piave. È lungo circa 900 metri ha una larghezza di 2,60m per consentire la bidirezionalità. Sono state ripristinate le fermate dell’ATVO e una nuova illuminazione. Un’opera che è costata 820mila euro e che migliorerà il trasporto sostenibile per residenti allargando la rete ciclabile metropolitana”.

L’intervento per la realizzazione della pista ciclabile ha previsto anche la riqualificazione della rete idrica con finanziamento a carico di Veritas nel tratto compreso tra la via Visentin e via Gondulmera con la realizzazione di una nuova pavimentazione della Strada provinciale 83 nel tratto dalla strada comunale via Guaiane fino al confine con il Comune di San Donà di Piave.