CONTIENE FOTO# CONTROLLI DEI CARABINIERI A SETTEBAGNI, CINQUINA E BUFALOTTA. 8 PERSONE DENUNCIATE. FURTI DI ENERGIA ELETTRICA PER 40.000 EURO.

CONTROLLI DEI CARABINIERI A SETTEBAGNI, CINQUINA E BUFALOTTA.

8 PERSONE DENUNCIATE.

FURTI DI ENERGIA ELETTRICA PER 40.000 EURO.

Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Roma

Cassia finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa

e del degrado urbano.

Nei scorsi giorni, i Carabinieri hanno eseguito un servizio a largo raggio

nell’area urbana di Settebagni, Cinquina e Bufalotta, nel corso del quale

sono state identificate e controllate 100 persone, sono stati eseguiti

accertamenti su 61 veicoli, effettuati accessi ispettivi in 5 esercizi

commerciali (tra cui un autolavaggio, un bar, un mini market, una pizzeria e

una frutteria) per la verifica di violazioni in materia di salute e lavoro,

deferite in stato di libertà 8 persone e segnalate altre due alla Prefettura

per detenzione per uso personale di hashish e marijuana.

In particolare tra i denunciati vi è un uomo di 61 anni, indagato per

ricettazione, in quanto fermato a bordo di una moto risultata oggetto di

furto; un altro uomo di 26 anni, sorpreso dai Carabinieri in possesso di

chiavi inglesi, cacciaviti, forbici e cesoia; una donna di 50 anni è stata

fermata a bordo di una Renault Clio a noleggio, risultata oggetto di

appropriazione indebita; due uomini, di 53 e 34 anni, sono stati invece

trovati alla guida, di una Mercedes classe B e di una Volkswagen polo, in

stato di ebbrezza alcolica.

Infine, durante i controlli in 16 appartamenti nelle case popolari di

Cinquina, sono state denunciate in stato di libertà altre due donne, di 51 e

30 anni, e un uomo 60 anni per furto di energia elettrica, in quanto le loro

abitazioni sono risultate abusivamente allacciate alla rete elettrica

pubblica per un danno di circa 40.000 euro.

