(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 Puglia: Marti (Lega), Emiliano non scarichi sue responsabilità

Roma, 28 set. – “Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha una bella faccia tosta ad accusare il governo delle sue mancanze. In questi anni di cattiva gestione regionale, distante dalle reali esigenze dei pugliesi, abbiamo solo sentito da parte sua sterili polemiche con il maldestro tentativo di nascondere i suoi fallimenti. È grazie al governo di centrodestra se tante cose sono state fatte e tante sono in programma per far crescere e sviluppare anche la nostra Puglia. Emiliano non provi a scaricare le sue responsabilità”.

Così in una nota il senatore pugliese e coordinatore regionale della Lega Roberto Marti.

Ufficio Stampa Lega Senato