In Ucraina cresce il centro Agape per i bimbi disabili e le

loro famiglie

ma l’allarme antimissile continua a suonare più volte al

giorno

La delegazione albinetana è rientrata dalla trasferta a Khmelniyskyi dopo un

viaggio di 4 giorni

ALBINEA (28 settembre 2024) – Un viaggio ricco di emozione e di amicizia. Una

trasferta utile per vedere i progressi del centro Agape realizzati grazie ai

finanziamenti della regione Emilia-Romagna e per intercettare altri eventuali

bisogni ai quali dare risposte. La delegazione albinetana, partita il 24

settembre, ha fatto rientro il 27 settembre dal viaggio a Khmelniyskyi, a sud

ovest di Kiev.

Il gruppo era composto da 7 persone: l’assessore al Sociale e alla Pace Mirella

Rossi, da due consiglieri comunali Francesco Nasi ed Elena Fulloni, oltre che da

alcuni rappresentanti di Casa Betania, capofila del progetto solidale tra cui la

coordinatrice e alcuni studenti universitari. Il Comune di Albinea è partner del

progetto “Agape for children autonomy”.

La delegazione è stata accolta dalle operatrici del centro che si occupa di

recupero di bambini disabili e di aiuto alle loro famiglie con metodi che

generano autonomie nei caregiver e favoriscono l’inserimento nella società

valorizzando la relazione e l’inclusione.

Gli albinetani hanno partecipato ai laboratori e, insieme alla responsabile e

fondatrice Liudmyla Basenko, ad un incontro con Katerina Lutsyk, medico

militare che ha prestato servizio al fronte e che ha dato vita a un’associazione

non governativa chiamata “protezione dei volontari”, in cui prestano servizio

oltre 500 volontari con lo scopo di non abbandonare a loro stesse le persone

più colpite dal conflitto, come ad esempio gli sfollati e le famiglie dei soldati

lontani da casa, oltre ai feriti.

Marco Barbieri