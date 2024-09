GAL OGLIASTRA, DALLE RADICI AL FUTURO: 16 COMUNI RICEVONO FONDI PER TRASFORMARE GLI SPAZI PUBBLICI – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 GAL Ogliastra, dalle radici al futuro: 16 Comuni ricevono fondi per trasformare gli spazi

pubblici. Pubblicata la graduatoria definitiva del bando.

Loceri, 28 settembre 2024 – Un progetto che parte dal cuore delle comunità locali per

trasformare l’Ogliastra in un esempio virtuoso di sostenibilità e bellezza. Il GAL Ogliastra

che non si limita a finanziare opere, ma getta le basi per un rinnovato orgoglio territoriale,

sostenendo interventi che restituiscono ai cittadini luoghi preziosi e identitari. La sfida è

ambiziosa: riqualificare e valorizzare spazi pubblici di grande rilievo storico, culturale e

paesaggistico.

Sedici comuni dell’Ogliastra sono stati scelti per ricevere un finanziamento complessivo di circa

1 milione e 200 mila euro, una risorsa che sarà investita per ridare vita e dignità a spazi che

rappresentano il cuore pulsante del territorio. Saranno oggetto d’intervento piazze, cortili,

edifici storici, opere artistiche e manufatti che sono stati spenti dal tempo. Non semplici

operazioni architettoniche, ma autentiche azioni di rigenerazione culturale e ambientale che

coinvolgeranno le comunità, trasformando luoghi identitari dei paesi.

Ecco i comuni protagonisti di questi interventi:

Comune di Gairo, Ulassai, Osini, Loceri, Arzana, Elini, Baunei, Jerzu, Lanusei, Ilbono,

Urzulei, Talana, Cardedu, Villagrande Strisaili, Ussassai e Perdasdefogu

“La risposta degli Enti locali è stata entusiasmante – afferma Vitale Pili presidente del GAL

Ogliastra – e dimostra quanto queste risorse siano necessarie per garantire uno sviluppo

armonioso e sostenibile delle nostre comunità. Non si tratta solo di ripristinare o restaurare,

ma di rafforzare il legame tra passato e futuro, riscoprendo le nostre radici per proiettare il

territorio verso nuove opportunità”.

Con questi progetti, l’Ogliastra s’impegna a diventare non solo una destinazione turistica più

attraente, ma anche un luogo più vivibile e accogliente per i suoi abitanti. Il bando, infatti, non

ha l’obiettivo di creare grandi opere, ma di ridare vita a spazi quotidiani o opere pubbliche che

hanno bisogno di essere protette dal tempo, rendendole luoghi o segni di tradizione e

innovazione che possono convivere e arricchire il tessuto sociale.

L’elenco completo dei Comuni beneficiari e i dettagli sui progetti approvati sono consultabili

sul sito ufficiale del GAL Ogliastra https://www.galogliastra.it/.