(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 Comunicato stampa.

Marchisio: Pragelato, sugli asfalti si procede rapidamente.

“Sul capitolo dell’ordinaria amministrazione si sta procedendo con rapidità ed efficienza. Anche

perchè questa Amministrazione, come da programma elettorale, intende impegnarsi sino in fondo

su questo versante. E, per quanto riguarda il capitolo delle asfaltature, lo confermano le cifre

stanziate e i lavori già realizzati e in via di realizzazione. Nel bilancio della scorsa amministrazione

erano già stanziati 100 mila euro per realizzare 1900 mq di pavimentazione bituminosa. A seguito

di una recente variazione di bilancio sono stati aggiunti ulteriori 100 mila euro per complessivi 4

mila mq di superfici da riasfaltare. Entro fine ottobre saranno, quindi, realizzati circa l’85% dei

lavori. La restante parte sarà effettuata nella stagione primaverile.

Insomma, anche l’ordinaria amministrazione, accanto ai grandi progetti in fase di realizzazione

che dovranno rilanciare il futuro e la prospettiva produttiva e turistica di Pragelato, resta al centro

dell’attenzione di chi guida attualmente a livello amministrativa questa comunità”.

Massimo Marchisio

Sindaco Pragelato

27/09/2024