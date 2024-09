COMUNICATO STAMPA – FOOD, ASSESSORA ALFONSI: CON CIAL RILANCIAMO il PROGETTO “TENGA IL RESTO” CONTRO LO SPRECO DEL CIBO NEI RISTORANTI

(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 FOOD, ASSESSORA ALFONSI: CON CIAL RILANCIAMO il PROGETTO “TENGA IL RESTO”

CONTRO LO SPRECO DEL CIBO NEI RISTORANTI

“Insieme al Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio – CIAL, e in un

contesto di valore assoluto come TERRA MADRE, con l’iniziativa di questa

mattina abbiamo voluto rilanciare il progetto “Tenga il Resto”, che stiamo

portando avanti a Roma da marzo di quest’anno. Il progetto nasce dalla

sinergia tra l’Assessorato all’Ambiente, all’Agricoltura e al Ciclo dei

Rifiuti, il dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli

Inquinamenti e il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio (CIAL), in

collaborazione con Confcommercio Fipe (Federazione Pubblici Esercizio Roma

e provincia) e Confesercenti Provincia di Roma, per coinvolgere la

ristorazione di Roma nell’azione contro lo spreco alimentare”.

Lo ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e

Ciclo dei Rifiuti a margine dell’iniziativa svoltasi questa mattina

nell’Ambito della Manifestazione “TERRA MADRE – Salone del Gusto” che si

svolge a Torino dal 26 al 30 settembre.

Il cuore del progetto è la distribuzione ai ristoranti di una speciale

vaschetta in alluminio, con la quale i clienti possono portare a casa il

cibo non consumato, per poter godere del suo consumo in un momento

successivo, prevenendone lo spreco.

Il progetto prevede la donazione a Roma Capitale da parte di CIAL di

*300.000* vaschette per un totale di *1.500* kit. I *ristoranti* possono

aderire al progetto tramite un portale appositamente predisposto.

“Il valore del progetto” conclude l’Assessora “è certamente quello di

prevenire lo spreco del cibo, ma soprattutto svolge una importante funzione

di educazione alla prevenzione, comunicando il concetto che va acquistato e

consumato soltanto ciò che è effettivamente necessario”.

Si è così conclusa la partecipazione dell’Assessora all’Agricoltura,

Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale alla manifestazione Terra

Madre – Il Salone del Gusto organizzata da Slow Food in collaborazione con

il Comune di Torino e la Regione Piemonte, che si svolge al Parco Dora di

Torino dal 26 al 30 settembre.

Tre giornate dense di appuntamenti, durante le quali ci si è confrontati su

temi importanti quali il contrasto allo spreco alimentare, la necessità di

garantire che il cibo di qualità arrivi a tutti attraverso la diffusione

dei mercati dei produttori e sia presente anche nella di ristorazione

collettiva, soprattutto con riferimento alle mense scolastiche. Ma non sono

mancate le occasioni per valorizzare l’eccellenza della produzione

enogastronomica romana, in particolare i formaggi, l’olio e i vini. Per la

produzione casearia romana, è stata l’occasione per annunciare il prossimo

ingresso della città nella rete delle Città del Formaggio, mentre per

quanto riguarda il vino viene confermata la collaborazione avviata con il

protocollo d’intesa tra Roma Capitale e Iter Vitis, percorso culturale del

Consiglio d’Europa, per promuovere lo sviluppo di una rete di vigneti

urbani nella Capitale.

Roma 28 settembre 2024

