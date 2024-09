(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 l’attenzione.

*BIGLIA AD INCONTRO GDF ASTI: FONDAMENTALE COLLABORAZIONE CON REGIONE

PIEMONTE PER CORRETTO UTILIZZO FONDI PNRR*

La Consigliera Debora Biglia ha partecipato all’evento formativo

organizzato dalla Guardia di Finanzia Comando Provinciale di Asti.

L’incontro era finalizzato all’analisi dell’importanza della tutela

dell’economia del territorio con uno sguardo attento ai presidi

antiriciclaggio e ai modelli organizzativi del D.lgs 231/2001.

La presenza della consigliera, che è anche componente della Commissione

Legalità, a questo evento ha testimoniato la stretta collaborazione che

lega la Regione Piemonte e la Guardia di Finanza come già dimostrato con la

firma del Protocollo Legalità per i fondi PNRR.

«L’obiettivo è contrastare l’illegalità, prevenire le violazioni che

possano arrecare danno agli interessi economici del Paese e dell’Europa e

vigilare sulla corretta spesa e gestione delle risorse siano essi legati al

PNRR o al riciclaggio – spiega l’esponente di Forza Italia -. Oggi si è

provveduto ad attivare una collaborazione a salvaguardia della legalità a

tutti i livelli, rafforzato dalla collaborazione di professionisti come

commercialisti ed avvocati nell’utilizzo delle risorse del Piano nazionale

di Ripresa e Resilienza e nella segnalazione di anomalie qualora vengano

riscontrate».

Conclude Biglia: «L’accordo costituisce una valida cornice di riferimento

per le forme di cooperazione inter-istituzionale e mira a rafforzare le

azioni a tutela della legalità nelle attività amministrative impegnate

nell’utilizzo corretto delle risorse del PNRR in particolare su assett

strategici come l’istruzione, la sanità, il welfare».