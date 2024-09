AOU SASSARI – Il reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Santissima Annunziata è sempre stato operativo

(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 Gent.me/mi,

si trasmettono le precisazioni della Direzione sanitaria dell’Aou di

Sassari e della responsabile del reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale

Santissima Annunziata*, *in merito ad alcuni articoli apparsi su alcune

testate giornalistiche il 27 settembre scorso che parlavano di una chiusura

del reparto di Neurochirurgia e della mancata accettazione di un paziente

proveniente da La Maddalena.

In allegato una foto.

Grazie per l’attenzione.

Cordiali saluti.

Giovanna Tuffu

Comunicato n. 0072/2024/US

*COMUNICATO STAMPA*

*Il reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Santissima Annunziata è sempre

stato operativo*

*Lucia Anna Mameli, direttrice sanitaria dell’Aou di Sassari: «La nostra

priorità è accogliere e garantire la migliore assistenza a tutti i pazienti

della Sardegna, 24 ore su 24»*

Sassari 28 settembre 2024 – Il reparto di *Neurochirurgia dell’ospedale

Santissima Annunziata non ha mai sospeso le attività* e continua a operare

regolarmente.

«La Struttura complessa di Neurochirurgia dell’Aou di Sassari è sempre

attiva e non è mai stata chiusa. Nella notte tra il 27 e il 28 settembre,

nella nostra Unità operativa c’era una difficoltà legata alla carenza di

personale medico e abbiamo da subito manifestato la disponibilità a

centralizzare il paziente. Si è ritenuto opportuno indirizzarlo

direttamente da La Maddalena all’ Ospedale di Nuoro e abbiamo comunque dato

la nostra disponibilità in caso di impossibilità ad intervenire da parte

della Neurochirurgia nuorese», ha affermato *Maria Antonia Chessa*,

responsabile della Struttura complessa di Neurochirurgia dell’Ospedale

Santissima Annunziata.

Il reparto di Neurochirurgia è accreditato per 16 posti letto ma

quotidianamente è occupato da 26 pazienti. Nonostante l’incremento del

numero dei degenti, la struttura gestisce il sovraffollamento con misure

organizzative interne volte a garantire la continuità delle cure.

«La Neurochirurgia di Sassari, nonostante la carenza di personale, durante

i mesi estivi ha dato la sua massima disponibilità alla rete di emergenza e

urgenza. Nella nostra regione ci sono tre Neurochirurgie e in caso di

emergenza si collabora sempre – ha dichiarato *Lucia Anna Mameli*,

direttrice sanitaria dell’Aou di Sassari – Nella giornata del 27 settembre

2024, si è creata un’ulteriore grave criticità nell’organizzazione della

turnistica dei medici già in grande affanno. Al fine di garantire sempre e

comunque la migliore assistenza al paziente, si è resa necessaria la

disponibilità e l’aiuto da parte di altra struttura della Regione, sempre

nell’ ottica di una fattiva collaborazione che la Neurochirurgia dell’Aou

di Sassari non ha mai negato».

«La nostra priorità è accogliere e garantire la migliore assistenza a tutti

i pazienti della Sardegna, 24 ore su 24. Offriamo inoltre tele consulenze

sempre attive, anch’esse disponibili h 24 e gestiamo la centralizzazione di

tutte le urgenze ed emergenze provenienti dalle Asl di Gallura, Oristano e

Ogliastra, nonostante le note difficoltà operative», ha concluso la *direttrice

sanitaria*.

—-

*Giovanna Tuffu*

Funzione organizzativa – Comunicazione e Urp

Ssd Affari generali, legali, Comunicazione e Urp

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

sito web: http://www.aousassari.it

*Giovanna Tuffu*

Collaboratrice amministrativa

Ufficio stampa – Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Viale San Pietro,10 – 07100 Sassari

sito web: http://www.aousassari.it