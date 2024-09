World’s 2% Top Scientist: oltre il 60% dei ricercatori delle Marche sono dell’UnivPM

(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 Sono 67 i docenti dell’Ateneo inseriti nella World’s Top 2% Scientist

** World’s 2% Top Scientist: oltre il 60% dei ricercatori delle Marche lavora all’UnivPM

————————————————————

Sono 67 i docenti dell’Ateneo inseriti nella World’s Top 2% Scientist

Oltre il 60% dei ricercatori delle Marche presenti nel World 2% top scientist lavora all’Università Politecnica delle Marche. Sono 67 i docenti dell’Ateneo inseriti nella World’s Top 2% Scientist, la classifica mondiale delle scienziate e degli scienziati con livello più elevato di produttività scientifica elaborata dalla Stanford University.

Lo studio è basato sul database di pubblicazioni scientifiche SCOPUS dell’editore Elsevier, che ha elaborato le informazioni su alcuni indicatori bibliometrici ampiamente usati nella comunità scientifica.

“Un dato importante che ci riempie di orgoglio – afferma il Rettore prof. Gian Luca Gregori – e che testimonia il costante al lavoro dell’Ateneo per rafforzare il suo ruolo di Research University, volto anche a migliorare l’integrazione della ricerca, attraverso lo sviluppo di centri di ricerca interdipartimentali e collaborazioni tra ricercatori appartenenti ad aree diverse. Un processo che riguarda anche la cittadinanza che viene coinvolta in molte delle attività che svolgiamo, come ad esempio “Sharper – La notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori”. Un momento in cui possiamo diffondere quanto più la cultura e l’importanza della ricerca, migliorandone la comprensione dell’utilità a beneficio di tutti.”

============================================================

Università Politecnica delle Marche . P.zza Roma,22 . Ancona, IL 60121 . Italy