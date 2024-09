(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 Toscana, Barabotti (Lega): positivo impegno Regione su porto Marina di Carrara

Roma 27 set.- “Positivo che il presidente della Regione Toscana sia pronto a sostenere la proposta che abbiamo avanzato come Lega per riportare il porto di Marina di Carrara sotto la gestione dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale. Insieme alla prossima istituzione della zona logistica semplificata sarà un passaggio strategico che ci aiuterà a dare una gestione unitaria e più efficace dei porti toscani e a cogliere tutte le nuove opportunità di sviluppo per la costa della nostra regione. A sostegno di questo, il gruppo Lega in Regione Toscana ha presentato una mozione con cui si chiede al presidente Giani di dare seguito proprio a questa volontà, avviando le procedure necessarie per trasferire la giurisdizione del porto di Marina di Carrara”.

Lo dichiara il deputato toscano della Lega Andrea Barabotti, a margine dell’incontro dal titolo “Un’area vasta tirrenica alle sfide del 2050”, in corso presso il PalaTodisco di San Giuliano Terme.