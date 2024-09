(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 Sindacati, gli auguri di buon lavoro di Schifani al neo segretario generale della Cisl Sicilia La Piana

«Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni al neo segretario generale della Cisl Sicilia Leonardo La Piana e rivolgere i migliori auguri di buon lavoro a lui e ai neoeletti segretari regionali Vera Carasi ed Emanuele Gallo. In un momento così delicato per il mondo del lavoro e per la nostra economia, il loro impegno sarà essenziale per promuovere soluzioni condivise e concrete, capaci di rispondere alle necessità dei lavoratori e dello sviluppo territoriale. Auspico che il sindacato possa continuare a svolgere un ruolo determinante nei rapporti con le istituzioni regionali, in particolare nel dialogo con il governo della Regione, affinché insieme si possano costruire percorsi di crescita e miglioramento per la collettività». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

