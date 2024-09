(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

Sanità: Serracchiani (Pd), quale tutela senza risorse?

“Ancora un volta il Governo adotta provvedimenti che a conti fatti non possono essere efficaci perché rimangono senza le risorse necessarie. Noi abbiamo dimostrato anche in Parlamento la nostra attenzione alla sicurezza di medici e operatori sanitari, ma non possiamo non segnalare che senza gli stanziamenti necessari il risultato è che nulla cambierà”.

Lo dichiara Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella Segreteria nazionale del Pd.

“Occorrono per le assunzioni nelle forze di polizia, nella previsione degli strumenti di controllo, nella organizzazione dei presidi sanitari. Ma anche questa volta nulla di tutto ciò è previsto dal Governo. Quale tutela si può garantire senza risorse? Non c’erano nel decreto liste d’attesa, non ci sono nel collegato alla manovra, non ci sono nel ddl sicurezza e ora non ci sono nell’ultimo provvedimento del Cdm. Siamo alla solita propaganda. E intanto le liste d’attesa si allungano e le tensioni negli ospedali pure”, conclude.

