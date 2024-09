(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 ON. CECCHETTI (LEGA) – OPEN ARMS. SABATO E DOMENICA LA LEGA ANCORA NELLE

PIAZZE LOMBARDE CON UNA MAXI GAZEBATA PER DARE SOSTEGNO A MATTEO SALVINI

Milano 27 SETT – Difendere i nostri confini, rispettando le nostre leggi,

non può mai essere un reato: per questo anche in questo fine settimana, per

il secondo week end consecutivo, la Lega sarà nelle piazze delle Lombardia

con centinaia tra banchetti e gazebo, per permettere ai cittadini di

firmare a sostegno del nostro segretario Matteo Salvini per cui è stata

chiesta una condanna di sei anni.

Abbiamo già raccolto 10mila firme lo scorso fine settimana, ora puntiamo a

raddoppiarle.

Ricordiamo che sarà anche possibile firmare online su lega

online.it/iostoconsalvini/.

Intanto la base leghista lombarda si sta mobilitando massicciamente, con un

record di pullman già allestiti e prenotati dai militanti, per il grande

appuntamento di domenica 6 ottobre sul prato di Pontida, dove saremo

tantissimi per dare il nostro sostegno a Matteo Salvini.

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per

Salvini Premier.

Fabrizio Carcano

Ufficio Stampa Lega Lombarda per Salvini Premier