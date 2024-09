NOTA STAMPA – MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA’ PER INCONTRO DI CALCIO “PARMA 1913 – CAGLIARI ” IL GIORNO 30/09/2024 ORE 20:45

(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

Settore Mobilità e Trasporti

—————————————————-Ordinanza di modifica temporanea della viabilità

—————————————————-ORDINANZA DIRIGENZIALE N° OVTE-2024-1240 DEL 26/09/2024

OGGETTO:

MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA’ PER INCONTRO DI

CALCIO “PARMA 1913 – CAGLIARI ” IL GIORNO 30/09/2024 ORE

20:45.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

agli Enti proprietari della strada di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla

circolazione dei veicoli nei centri abitati ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e

della sicurezza della circolazione stradale;

 Visto il Regolamento d’esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada,

 Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo n. 267 del

 Preso atto che, il giorno 30/09/2024 alle ore 20:45 presso lo Stadio “E. Tardini”, si

disputerà l’incontro di calcio “Parma 1913 vs Cagliari ” valevole per il campionato di

serie “A”;

questo Settore, relativa ai transennamenti e alle prescrizioni viabilistiche da

effettuarsi in occasione dell’evento in oggetto;

 Tenuto conto dell’Istruttoria condotta dalla S.O. Mobilità Sostenibile.

ORDINA

Lunedì 30 Settembre 2024 :

dalle ore 00:00 alle ore 24:00 e/o comunque fino a cessate esigenze

Parcheggio scambiatore Nord – Largo Maestà del Taglio

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata eccetto veicoli privati dei

tifosi ospiti.

Dalle ore 14:00 alle ore 23:00 e/o comunque fino a cessate esigenze

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata per i seguenti tratti

stradali:

Via Torelli, da Piazzale Risorgimento a A.Frank

Via Puccini

Via Pezzani

Via Scarlatti

Viale Duca Alessandro, da Piazzale Risorgimento a Via Viotti

Viale San Michele, da Piazzale Risorgimento a Viale Campanini (eccetto veicoli

accreditati con apposito permesso “Parma Calcio “)

Viale Pier Maria Rossi, da Piazzale Risorgimento a Viale Campanini

Viale Partigiani d’Italia

Parcheggio (lato Sud) compreso tra Viale S. Michele, Piazzale Risorgimento e

Viale P. M. Rossi, escluso venditore ambulante autorizzato

Piazzale Risorgimento

dalle ore 17:00 e fino a cessate esigenze :

Istituzione del divieto di transito veicolare, da attuarsi a richiesta del Funzionario

Dirigente i servizi di Ordine Pubblico, nelle seguenti strade e piazze:

Via Torelli, da Piazzale Risorgimento a A.Frank

Via Viotti, da Via Torelli a Viale Duca Alessandro

Viale Duca Alessandro, da Piazzale Risorgimento a Via Viotti

Via Scarlatti

Via Pezzani

Via Paganini, da Via Furlotti a Viale Partigiani D’Italia

Via Puccini

Viale San Michele, da Piazzale Risorgimento a Viale Campanini

Viale Pier Maria Rossi, da Piazzale Risorgimento a Viale Campanini

Stradone Martiri della Libertà, da Piazzale Risorgimento a Strada Farini

Viale Partigiani d’Italia, da Piazzale Risorgimento a rotatoria Viale Campanini

Piazzale Risorgimento

Strada Zarotto, da via Sidoli a Via Traversetolo escluse intersezioni.

Dal provvedimento di divieto di transito sono esclusi i residenti nel tratto

interdetto che esibiscono Pass di cortesia o un documento d’identità (fatto salvo

quanto disposto dal Funzionario Dirigente i servizi di Ordine Pubblico), i veicoli

delle Forze di Polizia e di Pubblica Assistenza e di Soccorso, i veicoli per

l’assistenza domiciliare, i mezzi Azienda TEP SpA destinati al trasporto dei tifosi

locali, i taxi, i velocipedi, i ciclomotori, i pullman dei giocatori delle due Società

calcistiche interessate alla manifestazione sportiva e i veicoli muniti del

contrassegno speciale (cat. invalidi nazionale).

Dalle ore 17:00 e fino a cessate esigenze

Istituzione del divieto di transito, anche pedonale per i tifosi locali in:

• Via Torelli, da Piazzale Risorgimento all’intersezione con Via Anna Frank

• Via Viotti, da Via Torelli e Viale Duca Alessandro

Istituzione del divieto di transito, anche pedonale per i tifosi ospiti in:

• Viale Duca Alessandro, da Piazzale Risorgimento a Via Viotti

• Via Viotti, da Via Torelli e Viale Duca Alessandro

Dalle ore 14:00 alle ore 23:00:

Istituzione di area di sosta riservata ai veicoli che espongono contrassegno

speciale (cat. invalidi nazionale) in Via Puccini, nel tratto da Viale Partigiani d’Italia

a Via Bandini.

Dalle ore 16:00 alle ore 19:30 (orario disattivazione ordinaria e programmata del

varco):

Destituzione corsia preferenziale Strada Zarotto e contestuale spegnimento del

sistema elettronico di rilevamento dei transiti.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di

variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle

disposizioni dei Responsabili i Servizi di Ordine Pubblico – unitamente ai soggetti

individuati dall’art. 12 del Codice della Strada – in particolare relativamente alla

progressiva riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della

manifestazione.

Tutta la segnaletica necessaria sarà portata sul posto e posizionata secondo le norme del Codice della

Strada a cura dell’impresa Gruppo Biesse Srl;

L’impresa Gruppo Biesse Srl provvederà alla rimozione di tutta la segnaletica a cessate esigenze;

Il Comando di Polizia Locale è abilitato per il rilascio di autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza

(esclusivamente per operazioni di emergenza);

Il Comando di Polizia Locale provvederà al controllo del corretto posizionamento di tutta la

segnaletica e della sua avvenuta rimozione al termine della manifestazione;

Il Comando di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S. è incaricato

del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati;

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa

nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa

ai seguenti destinatari:

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E EDILIZIA, SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT,