(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 MO, M5S: NETANYAHU FUORI CONTROLLO, VA FERMATO. SUBITO STOP ARMI

Roma, 27 set – “Gli squallidi e volgari insulti rivolti da Netanyahu all’Onu, per giunta dal palco dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, dimostrano il viscerale disprezzo che questo criminale di guerra nutre per l’organo che è massima espressione mondiale del diritto internazionale e umanitario e del mantenimento della pace tra le nazioni, ovvero tutto ciò che Netanyahu calpesta ogni giorno in Palestina e ora anche in Libano e che lo Stato di Israele viola da decenni. Le parole di Netanyahu, così come le sue disumane azioni, dimostrano che è fuori controllo: la comunità internazionale deve fermarlo. Questo è l’uomo a cui l’Italia continua a vedere armi: basta, non è più tollerabile, il governo italiano abbia il coraggio di fare almeno questo, di fermare subito il flusso di armi verso Israele finché sarà governato da questo pazzo”.

Lo dichiarano i parlamentari M5S delle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle