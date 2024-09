(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 ISTRUZIONE. CERRETO (FDI): SCUOLE CAMPANE ANCORA TROPPO INSICURE

“In Campania soltanto il 31,87% delle 3.751 scuole ha la certificazione di agibilità statica, solo il 24,11% ha il certificato di prevenzione incendi e soltanto il 38,50% è in possesso del collaudo statico (dati del XXII Rapporto sulla sicurezza delle scuole di Cittadinanzattiva). Nella nostra regione, ben 3.535 edifici si trovano in zone sismiche 1 e 2, e appena il 9% sono stati progettati con normativa antisismica: di queste, il 25% non ha un piano di evacuazione. Una situazione pericolosa per i nostri oltre 800mila alunni, che quotidianamente vivono questi edifici. Giova ricordare che negli ultimi mesi ci sono stati ben 6 casi di crollo nelle scuole campane. Per fortuna, grazie al lavoro del governo della presidente Meloni e del ministro Fitto, la Campania ha ottenuto più di 524 milioni di euro suddivisi in 172 milioni del PNRR per la messa in sicurezza delle scuole, oltre a 158,112 mln per asili nido, 126 milioni per nuove mense e 68 milioni per le palestre. Vigileremo con la massima attenzione affinché questi fondi vengano spesi correttamente, con celerità e in trasparenza e con l’obiettivo di avere finalmente per i nostri figli e i nostri nipoti scuole sicure, confortevoli e dotate dei necessari spazi e servizi”. Lo dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia.

