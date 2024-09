(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

IMMIGRAZIONE, FOTI (FDI): DEL RE SU PIANO MATTEI SIA ESEMPIO PER SINISTRA

“E ora chi lo dice alle sinistre italiane che il piano Mattei è elogiato

anche da esponenti dei loro passati governi? Le parole di elogio della

Rappresentante speciale dell’Ue per il Sahel Emanuela Del Re, verso il

progetto ideato dal governo Meloni, sanciscono la concretezza di un piano

lungimirante e totalmente innovativo che vede finalmente il coinvolgimento

dei Paesi di provenienza degli immigrati. L’onestà di giudizio di Del Re,

viceministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale nei

governi Conte I e Conte II, dovrebbe essere di esempio per le opposizioni

puntualmente ridotte a criticare ogni progetto del centrodestra guidato da

Fratelli d’Italia. Il piano Mattei è l’esempio di come una nuova visione

sui fenomeni migratori è possibile per voltare pagina e dimenticare le

disastrose logiche legate all’accoglienza incontrollata che troppi morti ha

causato negli anni scorsi”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,

Tommaso Foti.

Roma, 27 settembre 2024