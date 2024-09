(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 Dl Sanità; Ronzulli (FI): da governo segnale importante e concreto per proteggere personale sanitario

“Un grande passo avanti per garantire la sicurezza negli ospedali. Il decreto legge approvato oggi dal governo è un segnale importante per dimostrare a medici e infermieri che non sono soli. Chi aggredisce o minaccia il personale sanitario e devasta i pronto soccorso e i reparti degli ospedali pagherà e pagherà salato. L’estensione dell’arresto in flagranza fino a 48 ore dopo le violenze, l’inasprimento delle pene, l’obbligo di risarcimento danni a cose o a persone, rappresenteranno un grande deterrente e una concreta mano tesa al personale sanitario. Chi ogni giorno lavora in corsia per curare e salvare vite va ringraziato e protetto. Governo e maggioranza, mantenendo gli impegni presi, lo fanno in modo concreto. Con i fatti e non con le parole. Bene così”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.