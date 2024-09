Alluvione Emilia-Romagna e Marche – Comunicato stampa Federconsumatori

(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

Comunicato stampa

27 settembre 2024

Alluvione Emilia-Romagna e Marche: iniziative a sostegno degli utenti da parte di alcuni operatori di telecomunicazioni.

Federconsumatori, oltre a esprimere solidarietà e vicinanza alle popolazioni coinvolte delle alluvioni e a denunciare i mancati interventi per evitare che eventi così tragici si ripetessero, si è attivata immediatamente nei confronti del Governo e delle aziende di erogazione di servizi a rete per rivendicare adeguate misure di sostegno per i cittadini e le imprese colpiti dal disastro alluvionale e sollecitare l’attuazione di iniziative volte a sostenere e ristorare gli utenti disserviti.

Abbiamo pertanto accolto favorevolmente la pronta risposta di Tim e Vodafone che, anche a seguito delle nostre sollecitazioni, hanno messo in campo agevolazioni riservate ai cittadini coinvolti: questi ultimi potranno usufruire della connettività mobile gratuita per la durata di una settimana, inoltre Vodafone prevede anche la sospensione della fatturazione per 2 mesi dei costi di telefonia fissa.

Spiace prendere atto che non tutti gli operatori abbiano mostrato la medesima sensibilità e deciso di tentare di limitare tempestivamente, per quanto nelle loro possibilità, il disagio ed i danni conseguenti alla calamità che si è abbattuta sulle regioni, ma confidiamo che ben presto tutti i player del settore possano unirsi sotto l’auspicato sentimento di solidarietà.

I nostri sportelli dei territori rimangono a disposizione dell’utenza per ogni esigenza e per raccogliere tutte le segnalazioni