(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 Comunicato stampa n. 8.462

Ai nastri di partenza il progetto ‘Benevento Boost-Il tuo passaporto per restare’ per orientare i giovani alla cultura d’impresa

Benevento, 27 settembre 2024 – Al Via il progetto ‘Benevento Boost- Il tuo passaporto per restare’ finanziato da Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio ivile Universale nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali rivolte all’orientamento dei giovani verso la cultura d’impresa.

Il Progetto è stato candidato dal Comune di Benevento, in qualità di capofila, in partenariato con Enti e imprese di rilievo nazionale ed internazionale operanti nel settore dell’imprenditoria giovanile, della formazione e dell’accompagnamento alla creazione di impresa, l’hub Sannita Sei Sannio, la Cooperativa Sociale Projenia Scs, Ja Italia – organizzazione non profit internazionale, l’Università Telematica Giustino fortunato, le Associazioni Sannioirpinia Lab e la Giovanimentror Onlus, il Comune di Apollosa rappresentativo delle aree interne.

Il Progetto finanziato avrà una durata di 12 mesi e contribuirà alla creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e al rafforzamento dei settori produttivi locali, come l’agricoltura e l’industria nel precipuo scopo di avvicinare i giovani al mondo dell’impresa, fornendo loro informazioni e conoscenze riguardo i rischi e le strategie per l’avviamento di un’attività imprenditoriale, in particolare in riferimento a quei settori che rappresentano la vocazione territoriale prevalente.

Nelle prossime settimane saranno pubblicati i primi Avvisi per la selezione dei destinatari. Saranno coinvolti nelle iniziative almeno 160 giovani residenti nella Provincia di Benevento, studenti delle scuole secondarie di secondo grado e ulteriori giovani Under 35 (Neet, disoccupati, immigrati, donne).