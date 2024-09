(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 AGRICOLTURA, LAURETI (PD): CONGRATULAZIONI E BUON LAVORO A GIANSANTI

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro al presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti eletto, oggi, presidente del Copa. L’agricoltura europea e’ chiamata ad affrontare sfide importanti in un quadro internazionale molto complicato. Riforma della Pac per garantire fondi a tutti gli agricoltori, in particolare coloro che ne hanno bisogno e producono nelle aree interne; investimenti comuni per la transizione ecologica del settore; sostegno a donne e giovani capaci di innovare in direzione della sostenibilità; rafforzamento della condizionalita’ sociale perché siano finanziate solo le attività di coloro che rispettano i diritti di chi lavora. Tanti obiettivi, dunque, da raggiungere. Il nostro Paese, rivestendo con Giansanti un ruolo di primo piano all’interno del Copa, sono sicura darà un contributo positivo e prezioso per il futuro dell’agricoltura europea”. Così in una nota Camilla Laureti eurodeputata del Pd e responsabile dem per le politiche agricole.

