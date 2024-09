(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 AGRICOLTURA. CERRETO(FDI), SERVIZIO CIVILE È TRADIZIONE E INNOVAZIONE

“In un periodo storico in cui la tutela dell’ambiente e la sostenibilità sono al centro del dibattito pubblico, il servizio civile in agricoltura si distingue come un’iniziativa capace di coniugare tradizione e innovazione. I giovani saranno coinvolti in progetti di innovazione agricola, che mirano a favorire pratiche più ecologiche, a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere la rigenerazione delle risorse naturali. I progetti di servizio civile in agricoltura coinvolgeranno i volontari in attività che spazieranno dalla salvaguardia della biodiversità, al supporto alle piccole aziende agricole, fino all’educazione alla sostenibilità e alla sicurezza alimentare. La sinistra che in queste ore sta cercando come al solito di creare polemiche pretestuose verso il ministro Lollobrigida, probabilmente è contraria al servizio civile e quindi vorrebbe abolirlo o forse ritiene che chi lavora in agricoltura sia meno qualificato di chi lavora in altri settori economici o sociali”. Lo dichiara il deputato e capogruppo di FdI in commissione Agricoltura, Marco Cerreto.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati