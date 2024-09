(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 AGRICOLTURA, AIELLO (M5S): CON SERVIZIO CIVILE AGRICOLO LOLLOBRIGIDA LEGALIZZA CAPORALATO

ROMA, 27 SETTEMBRE 2024 – “Invece di lavorare pancia a terra per combattere il caporalato, fenomeno odioso che dilaga nelle campagne da Nord a Sud, Lollobrigida arriva addirittura a legalizzarlo. Come definire altrimenti il Servizio civile agricolo, l’ultima trovata del ministro dell’Agricoltura che per un anno vuole dare 3 euro l’ora mille ragazzi e ragazze di età compresa fra i 18 e i 28 anni? Pensavamo di averle viste e sentite tutte e invece questo Governo non smette mai di stupirci in negativo. Piuttosto, approviamo il salario minimo, paghiamo di più e meglio i nostri giovani per evitare che fuggano all’estero e garantiamogli sostegni concreti se vogliono fare figli. Il Governo la smetta con queste proposte ridicole e si concentri sulle vere priorità del Paese”. Lo afferma in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle in commissione Lavoro Davide Aiello.

