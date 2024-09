0927 cinema odeon tariffe novità stagione cinematografica 24 25

(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

Delibera di Giunta

Le tariffe del Cinema Odeon della Mediateca Regionale Ligure fra le più basse della Liguria e le novità della stagione 2024/2025

La Spezia, 27 settembre 2024 – Su proposta del Sindaco Pierluigi Peracchini, la Giunta ha approvato le tariffe del Cinema Odeon della Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” confermandole fra le più basse della Liguria.

Le tariffe prevedono: 6 euro per il biglietto intero; 5 euro per il biglietto ridotto (minori di 14 anni o maggiori di 65 anni); 5 euro ridotto speciale per gli iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano della Spezia; gratuità per le persone con disabilità e il biglietto ridotto a 5 euro per l’accompagnatore; di 4 euro è il biglietto riservato ai matinée rivolti alle scuole.

Novità di quest’anno è la tessera a 45 euro: una richiesta esplicita degli affezionati dell’Odeon che permette di avere una scontistica per 10 ingressi.

“Il cinema è una preziosa forma culturale in cui crediamo molto e che deve rimanere accessibile a tutti. – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Per questo abbiamo deciso di lasciare invariate le tariffe rispetto allo scorso anno, che sono tra le più basse della Liguria, introdotto una formula di abbonamento per gli affezionati e programmato una ricca stagione cinematografica per ogni fascia d’età.”

La programmazione di questo weekend prevede la proiezione de “Il tempo che ci vuole” diretto da Francesca Comencini, un racconto personale di alcuni momenti trascorsi dalla regista con suo padre interpretato da Fabrizio Gifuni.

Tra le novità della stagione 2024/2025 anche la rassegna dell’Odeon, mensile, specifica, sui capolavori restaurati con la Cineteca di Bologna. Da settembre ad aprile, infatti, i grandi classici che accompagneranno le prime visioni saranno i restaurati di Akira Kurosawa, quelli con Marcello Mastroianni, di Éric Rohmer, di Wim Wenders, di Robert Altman, di Josef von Sternberg e di Michael Powell.

A settembre si inizia con “Yojimbo – La sfida del samurai” di Akira Kurosawa, il film da cui Leone prese le mosse per creare il capolavoro fondativo del western all’italiana.

Ad ottobre, in contemporanea con la Festa del Cinema di Roma, parte il miniciclo “Mastroianni 100”: l’8 e il 9 ottobre è previsto “Una giornata particolare”, il 15 e 16 ottobre “Matrimonio all’italiana”, il 22 e 23 ottobre “Divorzio all’ Italiana”.

Ottobre sarà anche dedicato al ciclo “Commedie e proverbi” di Éric Rohmer, uno degli autori più iconici del cinema francese, con sei titoli in programmazione per sei settimane. Il primo film, al cinema l’1 e il 2 ottobre, è “La moglie dell’aviatore”, storia di un amore che ritorna dal passato. L’8 e il 9 “Il bel matrimonio” con Béatrice Romand e André Dussollier. Il 15 e 16 “Pauline alla spiaggia” in cui la protagonista è una ragazza di quindici anni alle prese con i primi amori. Il 22 e il 23 ottobre “Le notti di luna piena”, interpretato da un giovanissimo Fabrice Luchini e dal 28 al 30 il film più noto di Rohmer “Il raggio verde”, Leone d’Oro alla mostra del Cinema di Venezia. La rassegna si conclude il 5 e 6 novembre con “L’amico della mia amica”, una storia d’amore sull’amore e l’amicizia.

A novembre sarà presentato “Paris, Texas” di Wim Wenders con il nuovo restauro 4K presentato al Cannes Classics e al Cinema Ritrovato: uno dei suoi film più significativi e commoventi, quello che ha reinventato l’immaginario del paesaggio americano al cinema. Con Nastassja Kinski, Harry Dean Stanton e la colonna sonora di Ry Cooder.

Dopo i film classicamente natalizi, si riprende a gennaio con un omaggio a Akira Kurosawa, che prevede il nuovo restauro 4K de “I sette samurai”, accompagnato da altri tre titoli del maestro giapponese, recentemente restaurati da Toho: “Vivere” (Ikiru), “Cane randagio” (Nora inu) e “Sanjuro”, quest’ultimo il sequel di “Yojimbo – La sfida del samurai” che naturalmente sarà possibile recuperare.

A febbraio l’Odeon celebra i 100 anni dalla nascita di Altman con “M.A.S.H.”, il film che ha consacrato il talento di Donald Sutherland e ha rivoluzionato la narrazione hollywoodiana della guerra.

Josef von Sternberg sarà il fiore all’occhiello della programmazione di marzo con “L’angelo azzurro”, un film che ha creato il mito eterno di Marlene Dietrich.

“Peeping Tom – L’occhio che uccide” di Michael Powell, è un thriller voyeuristico che troverà casa all’Odeon in aprile, un film psicanalitico e hitchcockiano che nel tempo è divenuto uno dei maggiori cult movie di sempre.

Info e prenotazioni CINEMA ODEON:

Via Firenze, 37 – La Spezia

FB / IG @cinemaodeon.laspezia

http://www.cinemaodeonlaspezia.it