(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 Stupro Roma, Matone (Lega), ennesima violenza, sindaco non pervenuto

Roma 26 set. – “Lo stupro della donna di 42 anni avvenuto a Roma per mano di un cittadino originario del Marocco, che ha aggredito la vittima alle spalle e trascinata in uno dei sottopassi degradati della città, è l’ennesima violenza che si registra nella Capitale. Assurdo che sia servito questo episodio per far parlare il Pd capitolino di riqualificazione di questi sottopassaggi ma che nulla ha fatto fino ad ora per garantire decoro e sicurezza ai cittadini. E se da una parte c’è una maggioranza parlamentare, Lega in primis, che vota e approva un ddl sicurezza che tra le altre cose aumenta gli operatori delle Forze dell’Ordine e i militari di Strade Sicure, dall’altra c’è un sindaco non pervenuto, che parla di città dei 15 minuti ma fa arrivare Roma a un appuntamento come il Giubileo impreparata, caotica e insicura. Un fallimento su tutta la linea. Siamo vicini alla vittima di questa brutale aggressione, e grati alle Forze dell’Ordine che prontamente hanno identificato l’autore di questa gravissima violenza”.

Lo dichiara la deputata romana della Lega Simonetta Matone.