(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 Rai. Bonelli e Fratoianni (Avs): Calenda ha perso la testa, superando ogni

limite. Su CdA Rai non abbiamo voluto lasciare tutto lo spazio alla destra.

“Dopo aver perso l’agenda (Draghi), dopo aver perso Carfagna, Costa Gelmini

e Versace, Carlo Calenda ha perso anche la testa. Superando ogni limite”.

Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs replicando ad un

video su Facebook di Calenda in cui parla di rettitudine delle opposizioni

e di opposizioni comprabili.

“In quanto a rettitudine delle opposizioni, gli facciamo notare –

proseguono i due leader di Avs – che abbiamo votato per non lasciare tutto

lo spazio nel Cda della Rai alla destra di Meloni. Lui invece in questi due

anni di legislatura, con la destra di Meloni è andato a braccetto tante,

tantissime volte. Solo per ricordare alcune di queste occasioni: i voti a

favore della relazione del ministro Nordio e di molti provvedimenti sulla

giustizia, dalla riforma penale all’abolizione del reato di abuso d’ufficio

al bavaglio ai giornalisti. Oppure dal via libera alle trivelle in

Adriatico alla mozione per il via libera al ritorno del nucleare nel nostro

Paese, all’aver bocciato sistematicamente ogni provvedimento di giustizia

sociale dalla tassa di successione alla patrimoniale. E non ha neanche

votato contro lo Spacca Italia”.

