RAI: BERGAMINI, “AUGURI DI BUON LAVORO AI QUATTRO CONSIGLIERI ELETTI”

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro ai quattro consiglieri di amministrazione Rai eletti oggi dal Parlamento: Federica Frangi, Antonio Marano, Roberto Natale e Alessandro Di Majo. Buon lavoro anche a Simona Agnes e Giampaolo Rossi, indicati per lo stesso ruolo dal Mef. A tutti loro è rivolto l’incoraggiamento a operare con intensità ed entusiasmo per un servizio pubblico che sia sempre di più casa di tutti gli italiani e sappia affrontare le sfide, sul piano tecnologico, sociale e culturale che questo particolare momento storico presenta”. Così in una nota Deborah Bergamini, deputata e Vice Segretario Nazionale di Forza Italia .

