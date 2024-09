(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

PREMIATA AGLI EFFIE AWARDS LA CAMPAGNA PER IL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO PROMOSSA DA ACLI ROMA E DDB GROUP ITALY E ROMA CAPITALE

Il riconoscimento nella categoria “positive change” del premio più importante del settore della comunicazione pubblicitaria in Italia

Roma, 26 settembre 2024 – “The AI.D; il cyberbullismo oltre le parole”, la campagna promossa dalle ACLI di Roma insieme a DDB Group Italy con il sostegno e il patrocinio del Roma Capitale, è stata premiata nella categoria “positive change” degli Effie Awards Italy 2024, in occasione della serata di gala che si è tenuta ieri a Villa Necchi Campiglio a Milano.

Un prestigioso riconoscimento per l’iniziativa dal forte impatto innovativo oltre che sociale grazie a una mostra di arte digitale realizzata attraverso un software di intelligenza artificiale. L’IA ha trasformato in immagini trenta delle oltre 300 storie vere di violenza raccolte dalle ACLI di Roma durante i laboratori di sensibilizzazione nelle scuole della Capitale e attraverso l’attivazione di un canale Telegram @aclinobulli e la collaborazione dei Giovani delle ACLI.