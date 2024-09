POLITICHE SOCIALI: ASSESSORE BARTOLAZZI, LA SARDEGNA AI PRIMI POSTI PER L’ATTENZIONE AL SOCIO-SANITARIO E AL SOCIALE

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Cagliari, 26 settembre 2024 – “ L’ iniziativa di oggi è una delle più rilevanti in Sardegna dal punto di vista socio- sanitario. Non si parla solo di ragazzi e di adolescenti, ma di dare gambe al nostro futuro. La Sardegna rispetto ad altre regioni si pone ai primi posti per l’attenzione al socio-sanitario ed al sociale, con esperienze d’avanguardia, ma occorre uno sforzo ulteriore da parte delle istituzioni per aprire veramente orizzonti di cambiamento permanente nelle nostre comunità. Penso ad un tavolo interistituzionale permanente che consenta di mettere a fuoco le migliori best practices del territorio traducendole in linee guida per le politiche sociali e sociosanitarie della Regione. Occorre implementare l’integrazione socio-sanitaria e lavorare su queste tematiche: quando si è davanti a un disagio non ci vuole solo il farmaco, ma un approccio a 360 gradi”. Così l’assessore alla sanità, Armando Bartolazzi, intervenuto a margine dei lavori del convegno “Aprire Orizzonti 2024”, organizzato da Casa Emmaus.

