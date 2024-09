(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 MONTARULI (FDI): SINISTRA DIFENDE CHI COLPISCE I DEBOLI

“Il ddl sicurezza non colpisce il diritto a manifestare di nessuno. Siamo di fronte all’ennesima fake news della sinistra. Chi vuole manifestare può farlo, come sempre, con il preavviso già previsto dalle leggi vigenti. Nulla è cambiato. Semplicemente non si potranno più prevaricare i diritti altrui bloccando una strada all’improvviso e creando danni. Non si comprende, poi, come la sinistra riesca a collegare la norma anti occupazione degli alloggi con il diritto a manifestare. Con il ddl sicurezza, finalmente, i legittimi proprietari vengono tutelati perché molto spesso sono loro i soggetti deboli nonostante, magari, per acquistare casa abbiano fatto una vita di sacrifici per poi vedersene privati finendo per paradosso in alcuni casi loro per strada. Fratelli d’Italia con il Governo Meloni ha messo al centro della sua azione politica la sicurezza sociale che si tutela non a parole e slogan, come fatto fino a oggi da certa sinistra, ma difendendo i più deboli e creando posti di lavoro. Su questo i dati da record che possiamo vantare non temono smentite da nessuno”. Così il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Augusta Montaruli questa mattina a Radio Anch’io

Inviato da iPhone