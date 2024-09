(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 LIBANO, M5S: SOLDATI ITALIANI A RISCHIO CON OFFENSIVA TERRESTRE, MELONI SUBITO IN AULA

Roma, 26 set – “Torniamo a chiedere alla presidente del consiglio Giorgia Meloni di venire al più presto in aula per riferire sulla drammatica situazione in Libano dove un’invasione terrestre israeliana coinvolgerebbe direttamente i nostri mille soldati della missione Unifil schierati a ridosso del confine: si troverebbero sulla prima linea tra i carri armati di Tel Aviv e i combattenti di Hezbollah in una situazione di grave rischio. Vogliamo sapere se e come il governo si sta muovendo per organizzare l’eventuale evacuazione dei nostri militari. Volgiamo sapere cosa intenda fare il governo, concretamente, per fermare la follia criminale di Netanyahu oltre agli inutili ‘messaggi di moderazione’: noi chiediamo quantomeno di richiamare l’ambasciatore italiano a Tel Aviv e di sospendere le consegne di armi italiane all’esercito israeliano”.

Lo dichiarano i parlamentari M5S delle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.

