LAZIO, RIGHINI: «CATTURA GIOVANE LUPA AVVENUTA CON GRANDE EFFICIENZA,

SENZA CLAMORE E RISPETTANDO IL BENESSERE DELL’ANIMALE»

Roma, 26 settembre 2024 – La giovane lupa, avvistata nei giorni scorsi nella zona di Porta di Roma, è stata catturata ieri sera, intorno alle 21, in via Carmelo Bene nei pressi del Parco delle Sabine, da tecnici e guardiaparco della direzione regionale Ambiente, in collaborazione con un veterinario della ASL Rm 1 e una ditta specializzata in gestione della fauna selvatica. L’iter per arrivare a questo importante risultato ha previsto l’acquisizione del parere dell’Ispra e l’autorizzazione del Mase. La giovane lupa è stata poi rilasciata in buone condizioni in un’area faunistica recintata all’interno del Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise il cui ente di gestione si è offerto di accogliere l’animale.

«Desidero ringraziare la direzione regionale Ambiente per lo straordinario lavoro effettuato, perché la cattura della giovane lupa è avvenuta con grande efficienza, senza eccessivo clamore, che avrebbe solo creato un ingiustificato allarme fra i cittadini, e soprattutto rispettando il benessere dell’animale che adesso è già al sicuro all’interno di un’area faunistica protetta. Un intervento esemplare che testimonia come il lavoro di tutela della natura possa andare di pari passo con la garanzia di sicurezza delle persone», ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura e ai Parchi e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.