Il Segretario alla difesa degli Stati Uniti avverte: Israele e Libano a rischio di guerra totale

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

In un momento di crescente tensione nella regione, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha lanciato un allerta riguardo al conflitto tra Israele e Libano, affermando che la situazione attuale potrebbe rapidamente degenerare in una guerra totale. Durante una conferenza stampa congiunta tenutasi con i ministri della difesa di Australia, Regno Unito e Stati Uniti, Austin ha sottolineato la gravità della situazione, avvertendo che una guerra su vasta scala sarebbe devastante per entrambe le nazioni coinvolte.

“Attualmente affrontiamo il rischio di una guerra totale”, ha dichiarato Austin. “Un’altra guerra su vasta scala potrebbe essere devastante sia per Israele che per il Libano.” Le sue parole evidenziano la precarietà del conflitto, che ha visto un’escalation di violenze nei giorni recenti e ha attirato l’attenzione della comunità internazionale.

Nonostante la drammaticità della situazione, Austin ha espresso la sua fiducia nella possibilità di risolvere la crisi attraverso canali diplomatici. “Vorrei essere chiaro: Israele e Libano possono scegliere una strada diversa, nonostante la forte escalation degli ultimi giorni. Una soluzione diplomatica è ancora praticabile”, ha affermato.

Il Segretario ha sottolineato l’importanza di una risoluzione pacifica, dichiarando che “una soluzione diplomatica, non una soluzione militare, è l’unico modo per garantire che i civili sfollati su entrambi i lati del confine possano finalmente tornare a casa”. Questo richiamo alla diplomazia riflette la crescente preoccupazione per le conseguenze umanitarie del conflitto, che ha già causato significative perdite di vite e sfollamenti di massa.

L’auspicio di Austin è che le parti in conflitto possano avvalersi del dialogo per evitare un ulteriore deterioramento della situazione. Con la comunità internazionale che osserva da vicino gli sviluppi, la speranza rimane che il buon senso prevalga e che sia possibile giungere a una soluzione pacifica e duratura.

In un contesto di tensione geopolitica, la voce degli Stati Uniti emerge come un importante richiamo alla responsabilità e alla ricerca di soluzioni che possano garantire la stabilità e la sicurezza nella regione.