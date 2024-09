I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE Approvata ratifica di delibera su studio di fattibilità dell’hub urbano del centro storico

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 *I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE*

*Approvata la ratifica della delibera sullo studio di fattibilità dell’hub urbano del centro storico*

Nella seduta di martedì (per chi volesse rivederla https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/jngbda/yluqs4/uf/2/aHR0cHM6Ly9yYXZlbm5hLmNvbnNpZ2xpY2xvdWQuaXQv?_d=98P&_c=c4c9c7b3) il consiglio comunale ha approvato la proposta di ratifica, ai sensi degli articoli 42 comma 4 e 175 comma 4 del decreto legislativo 267/2000, della deliberazione di giunta comunale 420 del 03/09/2024 avente ad oggetto: Redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all’attivazione dell’hub urbano del centro storico ai sensi della legge regionale 12/2023”, con 20 voti (gruppi di maggioranza e Lista per Ravenna), 8 contrari (Forza Italia, Fratelli d’Italia, La Pigna, Lega Salvini premier, il consigliere Filippo Donati di Viva Ravenna), 1 astenuto (il consigliere Nicola Grandi di Viva Ravenna).

La delibera è stata presentata dall’assessora alle Politiche europee e cooperazione internazionale Annagiulia Randi che ha rappresentato l’assegnazione del contributo regionale di 25mila euro per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all’attivazione dell’hub urbano del centro storico. Il contributo regionale è concesso nella misura massima del 50% della spesa prevista, fino ad un importo massimo, appunto, di 25mila euro. Con hub urbano si intende un’area al centro della città o del comune, che presenta una connotazione commerciale e una presenza di servizi più consolidata. La realizzazione degli hub del centro storico è una delle novità inserite nella nuova legge regionale del commercio dell’ottobre 2023, che prevede un investimento di 18 milioni di euro per sviluppare l’economia urbana.

E’ intervenuto Nicola Grandi (Viva Ravenna) il quale ha auspicato una riflessione sulla fase di attuazione dell’hub in modo che questa non venga affidata ad associazioni che hanno già dimostrato di non riuscire negli obiettivi di progetti similari.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sara Palmieri

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Ravenna

Piazza del Popolo,1

48121 Ravenna

——————————————————————————

Se non vuoi più ricevere i nostri comunicati stampa clicca qui [1]

[1] https://ufficiostampa.comune.ra.it/upr/pmu9gs/yluqs4/edit?_m=jngbda&_t=24bf43d1