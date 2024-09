(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 Energia: Cattaneo (FI) “bene iniziativa Confindustria per prezzo energia unico in Europa ”

“Il caro energia sta mettendo in grande difficoltà interi settori tra cui quello dell’acciaio, strategico per l’Italia, ma penalizzato, così come le altre attività produttive, da un uso fortemente intensivo di energia che, ad oggi, costituisce una gran parte dei costi totali di produzione. Forza Italia è da sempre consapevole che la questione energetica è centrale per la competitività e la sicurezza del nostro Paese per questo abbiamo avanzato proposte sul tema sin dall’inizio della crisi nel 2021. Condividiamo quindi l’iniziativa di Confindustria che punta ad arrivare a un prezzo unico dell’energia europeo, per evitare che i vari Stati si facciano concorrenza tra loro beneficiando la produzione”. Dichiara in una nota il deputato e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. “Sull’acciaio italiano, ma non solo, oltre ai costi energetici dobbiamo evitare che la Cina invada il nostro mercato con i suoi prodotti realizzati a prezzi molto più bassi. Già nel 2020 Antonio Tajani in Europa sollecitò la Commissione a intervenire con maggiore rapidità e decisione. Oggi noi rinnoviamo questa sollecitazione su cui è necessario rivedere il meccanismo dei dazi, tra cui quello del CBAM, il dazio ambientale all’ingresso, come chiesto da Forza Italia alcuni mesi fa, in quanto particolarmente penalizzante per la nostra manifattura, essenzialmente di trasformazione. Infine, abbiamo proposto di aumentare significativamente la dotazione del Fondo efficienza energetica delle industrie energivore chiedendo al Ministro Pichetto Fratin, particolarmente sensibile al tema garantendo che è già in corso una iniziativa italiana, di valutare iniziative in sede UE. Forza Italia – conclude l’esponente azzurro – si contraddistingue per essere il partito dei sì con una pianificazione sul tema energetico. Grazie a noi ci sono due rigassificatori che funzionano, c’è una prospettiva di rientro sul nucleare. Saremo quindi sempre al fianco delle aziende italiane che sono la spina dorsale della crescita sociale ed economica del nostro Paese”.

