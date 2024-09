Cs. n.484 Prorogate le iscrizioni agli Spazio-gioco comunali per bambini 18-36 mesi + locandina

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

Comunicato stampa

Comunicato n.484

Prorogate le iscrizioni agli Spazio-gioco comunali per bambini 18/36 mesi

Il Servizio Istruzione del Comune di Ragusa informa che è ancora possibile presentare le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2024-2025 al Servizio Spazio-Gioco Comunale per bambine e bambini in età compresa tra i 18 e i 36 mesi.

Lo Spazio Gioco sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, e sarà attivo dal 1 ottobre 2024 al 30 giugno 2025.

“Lo Spazio Gioco è un servizio flessibile – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – un luogo che rappresenta la possibilità per i bambini di vivere attivamente uno spazio a loro dedicato, costruire la loro identità, sviluppare la propria autonomia e accrescere le competenze.

Sono luoghi di incontro per genitori e bambini, con una funzione di sostegno alla genitorialità e aggregazione tra genitori.

Gli Spazi Gioco offrono infatti occasioni di gioco e di socializzazione ai bambini e alle bambine da 18-36 mesi e momenti di confronto agli adulti accompagnatori in presenza di educatrici esperte. L’orario e il calendario di funzionamento rispondono ai bisogni dei bambini, delle bambine e delle famiglie. Quest’anno l’obiettivo che ci poniamo è il raggiungimento di 50 posti in più, che andremo ad integrare nel prossimo anno scolastico, per offrire un servizio non solo maggiore in termini numerici, ma anche migliore in termini qualitativi”.

Ancora disponibili poco più di 30 posti presso le strutture comunali. In dettaglio:

Asilo Nido Palazzello 1, sito in via Perosi;

Asilo Nido Palazzello 2, sito in via Perosi;

Asilo Nido San Giovanni, sito in via Ecce Homo;

Asilo Nido Patro, sito in via E. De Nicola.

Un’opportunità per le famiglie residenti e domiciliate nel comune di Ragusa, del tutto gratuita, che non necessita del prerequisito dell’ISEE.

Potranno iscriversi anche i non residenti solo nel caso in cui uno dei genitori documenti di svolgere la propria attività lavorativa in modo prevalente nel Comune di Ragusa.

Le iscrizioni saranno accolte sino ad esaurimento posti secondo l’ordine di arrivo di protocollo.

A questo link il modulo di iscrizione

https://ragusa-api.municipiumapp.it/s3/5639/allegati/allegato-b-modulo-iscrizioni.pdf

Le iscrizioni dovranno essere presentate, nel più breve tempo possibile, all’ufficio protocollo in una delle seguenti modalità:

– brevi manu in C.so Italia n. 72 (piano ammezzato)

