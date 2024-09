(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 Corso gratuito di lingua italiana per donne straniere

Le lezioni si terranno ogni giovedì pomeriggio al Centro Donna

Livorno, 26 settembre 2024 – È programmata per giovedì 10 ottobre la prima lezione del corso di lingua italiana per donne straniere tenuto dall’associazione “Ci sia acqua ai due lati”.

Il corso, gratuito, si terrà ogni giovedì dalle ore 16 alle ore 18 nei locali del Centro Donna del Comune di Livorno (via Strozzi, 3).

—–

Avvertenze ai sensi del D.Lgs. 196/2003