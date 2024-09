Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari – Comunicati del 26.09.2024

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari**

SVP – Südtiroler Volkspartei | ore 17:00

Wolfsentnahme / Locher: „Weiterhin am Ball bleiben“

Mit der Zustimmung zur Senkung des Schutzstatus im zuständigen Ausschuss in Brüssel wurde nun der Grundstein für eine vereinfachte Entnahme des Wolfs gelegt. Der SVP-Landtagsabgeordnete Franz Locher ist erfreut über diesen Vorstoß und mahnt die Verantwortlichen, jetzt am Ball zu bleiben.

[Vai all’articolo online ›](https://www.landtag-bz.org/de/pressemitteilungen-fraktionen/wolfsentnahme-locher-weiterhin-am-ball-bleiben)

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Tel. +39 0471 94 61 11

Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

[Apri nel browser](https://egjaabf.r.af.d.sendibt2.com/tr/mr/SVBhhWT087RNd5QC2bqIvrrwt2XWzZ8LITtcnF45uI9iAt-XYodM8V7uPL6V9Jmbfa_IdHV17wFOouS3KGwGPzyMW2Z0gfyU7JbKW9TRKjdvSz0DTxu7UOBNV1_5KmHwBDHmOdZeGxRdJnr56gB8asYm2VWxHSZSeTjaoLiaRryV6oNZn6XMOC77GP7shbODRl28fxabkpa-hF6iXhAhE1KhRm0NwqK3BYowBvcQAtLS4rc) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.af.d.sendibt2.com/tr/un/ljeqQsCuhtjqiLEP3iYzKmYWwBPFuRTuupauCoLTVy5gCg4XNyroL1daSBzRmvHv4aL4ai52kGhyn5T1IWBkaQAG8azoOCqEn7lBHfXpC2AH_dL5KEFWDX-znzEzDzC1MlATvF13q7Py_nZEjA8ye1eC9rTZSX-FjxxUzbUqr77LRgdjvkkvW5vLNep56GwUzwN29LOeOKSR1NiH7WjLNZs9wk87a8Gpy0vZWSzLDjbsRIxAhXpqWTwKXJwkpTXh1Q)

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.