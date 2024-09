(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

“Batteria, fuoco! Ricordi di un ufficiale del 71° Werfer-Regiment durante la campagna d’Italia. 1943-1945”, il libro che sarà presentato domani in Cineteca nell’ambito degli eventi organizzati per l’80° anniversario della Liberazione di Rimini

Si svolgerà domani pomeriggio l’ultimo degli appuntamenti previsti per le celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione di Rimini. Alle ore 17:30, nella Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga, è prevista la presentazione del libro “Batteria, fuoco! Ricordi di un ufficiale del 71° Werfer-Regiment durante la campagna d’Italia. 1943-1945” di Johann Golda.

Saranno gli storici Beppe Masetti, Andrea Santangelo e Stefano Pivato a presentare il diario di Johann Golda, ufficiale viennese della Wehrmacht, intitolato “Batteria, fuoco! Ricordi di un ufficiale del 71° Werfer-Regiment durante la campagna d’Italia. 1943-1945”, Il Mulino, 2024, curato da Marco Serena. Un evento previsto nell’ambito degli appuntamenti proposti dall’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Rimini, in collaborazione con la Biblioteca Gambalunga, per l’80° anniversario della Liberazione di Rimini.