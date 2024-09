(ARC) Cultura: Anzil, Craf Spilimbergo patrimonio di tutto il Fvg

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 Visita alla mostra dedicata al tour de France a palazzo Tadea

Spilimbergo, 26 set – “Il Craf ? un’eccellenza del Friuli

Venezia Giulia, che gestisce un patrimonio di livello mondiale,

incastonato in una perla qual ? la citt? di Spilimbergo.

Valorizzare un centro come questo significa dare risalto

all’intera regione, grazie all’altissima qualit? e al valore

inestimabile del materiale fotografico custodito”.

Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario

Anzil visitando oggi a Spilimbergo la mostra fotografica “Il Tour

de France” con immagini di Robert Capa e altri fotografi della

Magnum, allestita dal Centro di ricerca e archiviazione della

fotografia a palazzo Tadea.

Alla presenza del sindaco della citt? del mosaico Enrico

Sarcinelli nonche del presidente e direttore del Craf Davide De

Lucia e Alvise Rampini, l’esponente dell’Esecutivo del Friuli

Venezia Giulia ha voluto porre in evidenza la qualit? della

mostra visitata ma anche il grande lavoro che il Craf sta

compiendo in un ambito di assoluto rilievo qual ? la

digitalizzazione, il restauro e la ricerca di materiale

fotografico.

“Nel centenario dalla vittoria di Bottecchia al tour de France –

ha detto Anzil – questa mostra non solo testimonia le gesta dei

campioni di uno sport di grande fatica, ma mette anche in risalto

il volto umano e la quotidianit? di chi spende la propria vita a

macinare chilometri in sella alla bicicletta. Questa esposizione

? solo una delle innumerevoli iniziative realizzate dal Craf che

la Regione sostiene attraverso la partecipazione attiva

all’interno del Consiglio di amministrazione del centro.

Valorizzare questa realt? che ? diventata ormai un punto di

riferimento a livello nazionale e internazionale nel campo della

fotografia significa incrementare l’attrattivit? culturale del